Die britische Investmentbank HSBC hat Nike von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 74 auf 77 US-Dollar angehoben. Es sei eine gute Zeit für die Anleger, um "mit auf dem Platz zu stehen", schrieb Analyst Erwan Rambourg in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu Sportartikelherstellern. Es gebe langfristige, strukturelle Gründe für solides Umsatzwachstum. Mit Nike empfehle er nun auch den "Mannschaftskapitän" zum Kauf, da der Marke in den USA die Wende gelingen dürfte. Zudem stütze die anhaltend niedrigere Steuerquote./ag/jha/ Datum der Analyse: 27.04.2018

