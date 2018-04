Berlin (ots) - Dialog mit Filmbranche wird auf Filmempfang fortgesetzt



Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion führt am heutigen Freitag wieder ihren traditionellen Filmempfang durch. Dazu erklärt die kultur- und medienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Motschmann:



"Auf Einladung des Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder versammeln sich rund 180 Gäste aus der Filmbranche im Deutschen Bundestag zum Dialog mit der CDU/CSU-Fraktion. Der Unionsfraktion ist der Austausch mit den Akteurinnen und Akteuren vor und hinter der Kamera über geeignete Instrumente der Filmförderung sehr wichtig.



Die neue große Koalition hat in ihrem Koalitionsvertrag drei filmpolitische Schwerpunkte gesetzt. Die wirtschaftliche und die kulturelle Filmförderung sollen mindestens auf dem aktuellen Niveau fortgeführt werden. Das wird mit dem Bundeshaushalt 2018 gelingen. Die Bundesfilmförderinstrumente sollen zusammengeführt und besser aufeinander abgestimmt werden. Neben den Deutschen Filmförderfonds (DFFF) ist 2017 der DFFF II getreten. Ausgestattet mit zusätzlich 75 Millionen Euro werden damit internationale Großproduktionen und Unternehmen der zukunftsträchtigen VFX-Branche (visuelle Effekte) gefördert.



Als dritten Akzent hat die Koalition ein Förderprogramm für Kinos außerhalb von Ballungsräumen angekündigt. Kinos sind in der Fläche (neben den Kirchen) oftmals die einzigen Kulturorte. Mit ihrer Unterstützung fördern wir aktiv die Kultur im ländlichen Raum.



Der Empfang findet regelmäßig am Tag der Verleihung des Deutschen Filmpreises statt. Die 'Lola' wird als der größte deutsche Kulturpreis aus dem Haushalt der Kulturstaatsministerin Monika Grütters finanziert."



Foto-Hinweis



Der Filmempfang war dieses Jahr aufgrund der Bedingungen des Veranstaltungsortes nicht-presseöffentlich. Fotos von der Veranstaltung können Sie dennoch beziehen, per Email an: info@junophoto.de.



