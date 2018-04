Der Chef der Digitalberatung Etventure bringt Mittelständlern agiles Start-up-Denken bei. Doch dabei können sie so einiges falsch machen.

Philipp Depiereux erscheint im braunen Hoodie mit Anti-Trump-Sprüchen zum Gespräch. Solche trägt er jeden Tag, mit ebensolchen Socken und Unterwäsche, erzählt er. Der Gründer der Digitalberatung Etventure gilt als Messias der Digitalisierung im deutschen Mittelstand. Etventure hat zum Beispiel den Duisburger Stahlhändler Klöckner digitalisiert. Seine Firma mit 250 Mitarbeitern gehört seit Ende 2017 zur Beratung EY. Obwohl der 40-Jährige Firmen zur Digitalisierung bekehrt - zuhause hält Depiereux seine vier Kinder von Fernseher und Smartphones bewusst fern.

Herr Depiereux, laut Bitkom lassen die meisten deutschen Unternehmen Start-ups links liegen. Dabei brauchen Mittelstand und Konzerne doch dringend Impulse in Sachen Digitalisierung.Sicherlich, aber Tatsache ist: Digitalen Wandel kann man nicht kaufen - etwa indem man in ein Start-up investiert. Viele Unternehmen glauben das aber, weil es total stressfrei ist. Sie investieren Geld in eine junge Tech-Firma und denken, damit sind sie hipp und digital.

Brauchen etablierte Unternehmen also gar nicht die Nähe von Start-ups?Kontakt und Austausch ist immer hilfreich. Unternehmen sollten aber lieber ein gemeinsames Pilotprojekt mit einem passenden Start-up angehen - ganz locker und unverbindlich, ohne die sonst üblichen dicken Absicherungsverträge. Mittelständler und Konzerne müssen wegkommen von der Idee, sich ausschließlich in Start-ups einzukaufen. Denn das zerstört meistens die Startup-DNA sowie die Gründervision.

Inwiefern? Die können Kapital, Know-how und Kontakte doch gut gebrauchen.Das schon. Aber hält ein Unternehmen Anteile am Start-up, können die Gründer keinen großen Exit mehr machen. Das unterschätzen die meisten, weil sie sich über einen starken strategischen Investor freuen. Der schreckt aber andere Kaufinteressenten ab. Die Stärken der Startups wie Schnelligkeit in der Produktentwicklung, Unkonventionalität und Erfolgshunger werden zudem durch die unterschiedlichen Kulturen ausgebremst.

Wie bringt man Start-up-Denke in ein 150-jähriges Unternehmen?Digitale Transformation muss durch das Unternehmen selbst getrieben werden. Schließlich müssen Mittelständler und Konzerne ihr eigenes Kerngeschäft zukunftssicher machen. Stahlhändler Klöckner zum Beispiel hat ...

