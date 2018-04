Der US-Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive hält trotz eines enttäuschenden ersten Quartals an seinen Jahreszielen fest. So soll der Umsatz 2018 nach wie vor im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen, wie das Unternehmen am Freitag in New York mitteilte. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um einen zweistelligen Prozentsatz zulegen.

Mit einem konzernweiten Quartalsumsatz von fast exakt 4 Milliarden US-Dollar (3,3 Mrd Euro) - 6,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum - verfehlte der Zahnpasta- und Spülmittelhersteller die Erwartungen von Analysten nur knapp. Unter dem Strich verdiente der Konzern mit 634 Millionen Dollar rund elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor, verfehlte jedoch die Schätzungen von Branchenexperten./kro/stw/jha/

