Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Siemens Healthineers mit "Buy" und einem Kursziel von 36 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen habe sich im Bereich Medizinische Bildgebung eine herausragende Position gesichert, schrieb Analyst William Mackie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umsätze seien nahezu komplett wiederkehrend. Mit Atellica Solution habe das Unternehmen jüngst eine bahnbrechende Technologie vorgestellt, die Umsatz und Margen kräftig antreiben dürfte./ag/tih Datum der Analyse: 27.04.2018

ISIN: DE000SHL1006