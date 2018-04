Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aixtron nach Zahlen von 10,00 auf 10,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Malte Schaumann lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie die starken Auftragseingänge des Chipindustrie-Ausrüsters im ersten Quartal. Er hob daraufhin ein Stück weit seine Schätzungen an, hält die Aktien aber weiterhin für anspruchsvoll bewertet./tih Datum der Analyse: 26.04.2018

AFA0099 2018-04-27/14:40

ISIN: DE000A0WMPJ6