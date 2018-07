Frankfurt - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat sich auch am Freitag weiter abgeschwächt. Einerseits spielte der kleine Verfall an der Eurex eine Rolle, andererseits belastete die Richtung 3% steigende, zehnjährige US-Rendite das Sentiment nachhaltig, so die Analysten der Helaba.

Den vollständigen Artikel lesen ...