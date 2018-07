Tokio (awp/sda/reu) - Börsianer in Asien haben sich zu Beginn der neuen Handelswoche in der Defensive gehalten. An den Aktienmärkten mache die Sorge vor einer Abschwächung des globalen Wirtschaftswachstums die Runde, sagte ein Händler. Ausserdem warteten viele Investoren die Bilanzflut der kommenden Tage ab. In Japan schloss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...