Der deutsche Leitindex eröffnet heute höher und gewinnt zum Zeitpunkt des Schreibens 0,25% (31 Pips). Kim Jong Un erklärte am Wochenende, dass Nordkorea seine Atom- und Raketentests sofort einstellt. Der Einkaufsmanagerindex zum verarbeitenden Gewerbe zur deutschen Wirtschaft ist heute im Fokus. Kim Jong Un, erklärte am Wochenende dass er die Atom- und Raketentests sofort einstellt und das Nukleartestgelände schließen wird, welches zur Durchführung der vorherigen sechs Atomwaffentests diente. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA fügte hinzu: "Um die Aussetzung der Atomtests auf transparente Weise zu garantieren, wird das nördliche Nukleartestgelände der Republik abgeschafft". Ende Mai oder Anfang Juni soll es zwischen Kim Jong Un und Donald Trump ein Treffen geben. Die S&P 500-Futures steigen um 0,19% auf 2.676 Punkte und deutet somit auf eine grüne Eröffnung hin. Seit letzten Mittwoch verschlechterte sich die Stimmung an den weltweiten Aktienmärkten ...

