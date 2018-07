Hier geht's zum Video

Der deutsche Leitindex hat die vierte Gewinnwoche in Folge hingelegt. Insgesamt ging es in der vergangenen Woche um 0,8 Prozent nach oben. Den erhofften Ausbruch über die Marke von 12.600 Punkten schaffte der DAX allerdings nicht. Am Freitag schloss er bei 12.540 Punkten. Marktidee: Nasdaq 100Der Nasdaq 100 befindet sich einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Am 13. März markierte der Kurs ein Allzeithoch bei 7.186 Punkten. Danach setzte eine dreiwöchige Korrekturbewegung ein. Anfang April startete dann eine Erholung. Die könnte jetzt aber schon wieder vorbei sein. Am Freitag ging es für den Nasdaq 100 deutlich nach unten.