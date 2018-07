St. Gallen - Der Franken ist in den letzten Tagen sowohl gegenüber dem Dollar als auch gegenüber dem Euro schwächer geworden. Die SNB hat damit nichts zu tun. Sie hat ihre Kommunikation nicht verändert und ist am Devisenmarkt nicht aktiv. Das Argument, dass die russischen Oligarchen wegen den US-Sanktionen ihr Geld aus der Schweiz abziehen, ist auch nicht schlüssig. Solche Transaktionen wurden wahrscheinlich gemacht, der Franken schwächelte jedoch bereits vorher. Am Devisenmarkt geschieht also etwas Ungewöhnliches: Der Markt spekuliert auf eine Abschwächung des Frankens. Die Nähe zu den symbolischen 1.20 zum Euro, welche dem ehemaligen Mindestkurs der SNB entsprechen, hat die Phantasie der spekulativen Anleger geweckt. Am Freitag wurde diese Marke geknackt. Wie es kurzfristig weitergeht, ist schwierig zu sagen, da die Handelspositionen und Ideen rund um 1.20 schwierig einzu-schätzen sind. Es lohnt sich deshalb ein Blick auf das grössere und längerfristige Bild.

Der Franken ist vor allem dann als sicherer Hafen gefragt, wenn es in der Eurozone kriselt. Das ist heute nicht der Fall. Die Wirtschaft läuft trotz einer Delle zu Beginn des Jahres gut. Griechenland wird im August voraussichtlich an den Kapitalmarkt zurückkehren und sich wieder selber finanzieren können. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...