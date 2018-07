Der Euro hat am Montag in der Früh weiter unter 1,23 US-Dollar tendiert. Um 9 Uhr hielt er bei 1,2273 Dollar, in New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,2283 Dollar notiert. Beim Richtkurs vom Freitag lag die Gemeinschaftswährung noch knapp über der Marke bei 1,2309 Dollar.In den Fokus rücken heute die Vorabschätzungen ...

