Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Merkel verspricht Juden in Deutschland: "Wir tun alles für Ihre Sicherhei

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den in Deutschland lebenden Juden das konsequente Eintreten ihrer Regierung gegen den Antisemitismus zugesagt. Ihre Botschaft sei: "Wir tun alles für Ihre Sicherheit!", sagte Merkel in einem Interview mit dem israelischen Fernsehsender Channel 10.

Bundesbildungsministerin Karliczek will Grundgesetz rasch ändern

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) will das Grundgesetz schnell ändern, um die Investitionen des Bundes für die digitale Infrastruktur an den Schulen kontrollieren zu können. "Wir müssen in allen Schulen ein bisschen schneller werden und sicherstellen, dass das Geld direkt in der Bildungsinfrastruktur ankommt", sagte Karliczek den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Macron fordert von Trump dauerhafte Rücknahme von Strafzöllen

Vor seinem Staatsbesuch in den USA hat der französische Präsident Emmanuel Macron eine dauerhafte Rücknahme der Strafzölle für Stahl und Aluminium aus der EU verlangt. "Man führt keinen Handelskrieg gegen seine Verbündeten", sagte Macron in einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News.

Französische Nationalversammlung verabschiedet verschärftes Asylgesetz

Nach einer 61-stündigen Debatte hat die französische Nationalversammlung am Sonntagabend ein umstrittenes Gesetzespaket zum Asyl- und Einwanderungsrecht verabschiedet. 228 Abgeordnete stimmten für die Maßnahmen, 139 dagegen. Es gab 24 Enthaltungen. Nach Angaben von Innenminister Gerard Collomb zielt das Gesetzespaket auf eine "kontrolliertere" Einwanderung ab.

Rechtskandidat Abdo Benitez gewinnt Präsidentschaftswahl in Paraguay

Der rechtsgerichtete Kandidat Mario Abdo Benitez hat die Präsidentschaftswahl in Paraguay gewonnen. "Der Präsident der Republik ist Mario Abdo Benitez", erklärte der Chef der Wahlkommission, Jaime Bestard, nach der Wahl vom Sonntag. Abdo Benitez von der Regierungspartei Colorado kam demnach auf 46,5 Prozent der Stimmen, der liberale Kandidat Efrain Alegre, der von einer Mitte-links-Koalition unterstützt wird, erzielte 42,7 Prozent.

Nicaraguas Präsident Ortega zieht umstrittene Rentenreform zurück

Angesichts tagelanger blutiger Proteste hat Nicaraguas Präsident Daniel Ortega die geplante Rentenreform zurückgezogen. Die Pläne hätten "diese ganze Situation" hervorgerufen, begründete Ortega seine Kehrtwende nach Gesprächen mit Wirtschaftsführern. Zugleich verglich er die Demonstranten mit kriminellen Banden. Die protestierenden Studenten kündigten indes an, weiter auf die Straße gehen zu wollen, bis Ortega zurücktrete.

Trump weist Kritik an seiner Nordkorea-Politik zurück

US-Präsident Donald Trump hat sich gegen Kritik an seiner Nordkorea-Politik verteidigt. In einer Twitter-Botschaft vom Sonntag hob der Präsident hervor, dass Pjöngjang einem Verzicht auf Atom- und Raketentests zugestimmt habe, ohne dafür Gegenleistungen von US-Seite bekommen zu haben.

Südkorea stoppt Lautsprecherpropaganda an der Grenze zu Nordkorea

Als versöhnliche Geste vor dem Gipfeltreffen am Freitag hat Südkorea seine Lautsprecherpropaganda an der Grenze zu Nordkorea gestoppt. Ziel sei es, "militärische Spannungen abzubauen" und eine "friedliche Atmosphäre" für den Gipfel zu schaffen, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit.

+++ Konjunkturdaten +++

Singapur Verbraucherpreise März +0,2% gg Vj (PROG: +0,5%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate März +1,5% (Feb: +1,7%) gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.