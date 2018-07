Bad Marienberg - UBS (ISIN CH0244767585/ WKN A12DFH) erzielte im ersten Quartal 2018 ein solides Ergebnis, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Der Vorsteuergewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 17% auf CHF 1.973 Mio. (+24% in USD). Der bereinigte Vorsteuergewinn sank um 3% auf CHF 1.876 Mio. (+3% in USD). Der den Aktionären zurechenbare Konzerngewinn belief sich auf CHF 1.514 Mio., was gegenüber dem ersten Quartal 2017 einer Steigerung von 19% entspricht.

