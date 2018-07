BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 20-Apr-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 20/04/2018 IE00B88D2999 29843 GBP 6508327.193 218.0855542 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 20/04/2018 IE00B7VB3908 270710 GBP 4116181.244 15.20513185 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 20/04/2018 IE00B7SD4R47 77451 EUR 16649150.68 214.9636632 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 20/04/2018 IE00B8JF9153 1420125 EUR 9930640.443 6.9927932 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 20/04/2018 IE00B878KX55 41860 EUR 10100265.49 241.286801 Daily ETP



Boost ShortDAX 20/04/2018 IE00B8GKPP93 774559 EUR 5062908.544 6.5365047 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 20/04/2018 IE00B7Y34M31 256693 USD 147679616.5 575.3161032 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 20/04/2018 IE00B8K7KM88 3242272 USD 19712138.02 6.0797299 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 20/04/2018 IE00B8W5C578 21389 USD 23015466.44 1076.042192 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 20/04/2018 IE00B8VZVH32 8828784 USD 22355853.08 2.5321554 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 20/04/2018 IE00B7ZQC614 69482727 USD 105005847.6 1.5112511 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 20/04/2018 IE00B7SX5Y86 1781617 USD 46742029.88 26.2357341 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 20/04/2018 IE00B8HGT870 694587 USD 17389656.17 25.0359655 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 20/04/2018 IE00B6X4BP29 40475 USD 3862591.298 95.431533 Daily ETP



Boost Copper 3x 20/04/2018 IE00B8JVMZ80 340410 USD 7930266.693 23.2962213 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 20/04/2018 IE00B8KD3F05 49997 USD 2691093.465 53.8250988 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 20/04/2018 IE00B8VC8061 280829873 USD 45537518.73 0.1621534 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 20/04/2018 IE00B76BRD76 234381 USD 8785136.144 37.482288 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 20/04/2018 IE00B7XD2195 6614197 USD 22539086.68 3.407683 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 20/04/2018 IE00B8JG1787 13715 USD 1238858.675 90.3287404 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 20/04/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2210999.418 39.35563223 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 20/04/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2436134.148 65.19480151 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 20/04/2018 IE00B94QKC83 9229 GBP 1466219.081 158.8708506 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 20/04/2018 IE00BBGBF313 742561 GBP 38369617.06 51.67200683 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 20/04/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1931883.64 222.4134975 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 20/04/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 251554031.1 4884.544292 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 20/04/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 159190397.1 19556.55985 Daily ETP



Boost Palladium 20/04/2018 IE00B94QLR02 18585 USD 839596.9803 45.1760549 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 20/04/2018 IE00B94QLN63 9471 USD 1416426.867 149.5540985 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 20/04/2018 IE00B94QL251 4863 USD 701750.9438 144.3041217 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 20/04/2018 IE00B94QKX96 134951 USD 433286.4874 3.2106949 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 20/04/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 338085.827 65.0165052 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 20/04/2018 IE00B94QKW89 4394 USD 368169.9425 83.789245 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 20/04/2018 IE00B94QKS44 11604 USD 1024535.137 88.2915492 Daily ETP



Boost Silver 2x 20/04/2018 IE00B94QL921 13015 USD 757464.3216 58.1993332 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 20/04/2018 IE00B94QL699 14638 USD 656046.2573 44.8180255 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 20/04/2018 IE00B873CW36 4302811 EUR 31811056.93 7.3930872 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 20/04/2018 IE00B8NB3063 389153 EUR 42468434.03 109.1304295 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 20/04/2018 IE00BKT09149 1280 EUR 177721.0063 138.8445362 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 20/04/2018 IE00BKS8QM96 334301 EUR 15287023.97 45.7283226 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 20/04/2018 IE00BKT09255 11010 EUR 1415306.384 128.5473555 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 20/04/2018 IE00BKS8QN04 996545 EUR 57037281.88 57.2350289 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 20/04/2018 IE00BKT09479 821 GBP 109975.2785 133.9528362 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 20/04/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8339063.171 51.98787543 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 20/04/2018 IE00BKT09032 2500 USD 237417.1565 94.9668626 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 20/04/2018 IE00BKS8QT65 116211 USD 10236951.88 88.0893537 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 20/04/2018 IE00BLS09N40 665856 EUR 23823190.46 35.7782921 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 20/04/2018 IE00BLS09P63 227000 EUR 3674139.19 16.1856352 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 20/04/2018 IE00BLNMQS92 40400 EUR 3513313.284 86.9632001 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 20/04/2018 IE00BLNMQT00 77982 EUR 3708350.429 47.5539282 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 20/04/2018 IE00BVFZGC04 60308 USD 1292692.741 21.4348468 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 20/04/2018 IE00BVFZGF35 22277 USD 1674645.188 75.1737302 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 20/04/2018 IE00BVFZGG42 17385 USD 818696.9478 47.0921454 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 20/04/2018 IE00BVFZGH58 23060 USD 854223.8341 37.0435314 Short Daily ETP



Boost Brent 20/04/2018 IE00BVFZGD11 337613 USD 8307969.63 24.6079672 Oil ETC



Boost Gold 20/04/2018 IE00BVFZGK87 95954 USD 2604342.361 27.1415716 ETC



Boost Natural Gas 20/04/2018 IE00BVFZGL94 24751 USD 495188.0642 20.0067902 ETC



Boost BTP 10Y 5x 20/04/2018 IE00BYNXNS22 339750 EUR 12883529.18 37.9206157 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 20/04/2018 IE00BYNXPH56 53676 EUR 2701399.351 50.3278812 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 20/04/2018 IE00BYNXPJ70 10254 USD 966510.0937 94.2568845 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 20/04/2018 IE00BYNXPK85 14586 EUR 937834.5542 64.296898 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 20/04/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2356037.147 101.195651 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 20/04/2018 IE00BYTYHS72 30170 USD 2045028.12 67.7834975 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 20/04/2018 IE00BYTYHR65 635057 USD 5729748.946 9.0224168 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 20/04/2018 IE00BYTYHN28 32996 USD 8049813.69 243.9633195 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 20/04/2018 IE00BYTYHM11 59668 USD 1264137.322 21.1861856 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 20/04/2018 IE00BYTYHQ58 94289399 USD 12067553.3 0.1279842 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 20/04/2018 IE00BYMB4Q22 51283 EUR 8666391.961 168.9915169 ETP



Boost Bund 30Y 3x 20/04/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 309135.0891 105.1479895 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 20/04/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 26189151.57 10150.83394 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 20/04/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 423528.9086 121.0082596 Short Daily ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R7



Copyright RTT News/dpa-AFX