Es sollte die zweitgrößte Übernahme in der Firmengeschichte werden...die Betonung liegt dabei auf s o l l t e. Denn: Fresenius will nicht mehr! Der Konzern kündigte die Vereinbarung über den rund 4,4 Mrd. Euro schweren Zukauf des US-Generika-Unternehmens auf. Offenbar hatten die Amerikaner mehrere Vollzugsvoraussetzungen nicht erfüllt. So gab es unter anderem angeblich schwerwiegende Verstöße gegen Vorgaben der US-Gesundheitsbehörde FDA zur Datenintegrität bei Akorn.



Indes bestätigte Fresenius den Konzernausblick für 2018. Das Unternehmen erwartet unverändert einen währungsbereinigten Anstieg des Konzernumsatzes zwischen 5 und 8 %. Das Konzernergebnis soll währungsbereinigt um 6 bis 9 % steigen (exklusive der Kosten für die Weiterentwicklung des Biosimilars-Geschäfts um rund 10 bis 13 %). Die Veräußerung des Mehrheitsanteils am Ärzte-Netzwerk Sound durch die Dialysetochter FMC, die mit einem Gewinn von rund 800 Mio. Euro zu Buche schlagen wird, ist darin nicht berücksichtigt. Ergebnisse des ersten Quartals gibt es am 3. Mai.



