Trump hat 2017 dem Pariser Klimaabkommen den Rücken gekehrt. Nun zahlt Michael Bloomberg für die USA 4,5 Millionen US-Dollar aus eigener Tasche.

Der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg will die Abkehr vom Pariser Klimaabkommens nicht länger hinnehmen. In einem Interview mit dem Sender CBS verkündete er, privat für die Verpflichtungen seines Landes einzuspringen. Er plant dem Green Climate Fund, der Organisation hinter dem Klimaabkommen der 195 Staaten, einen Check in Höhe von 4,5 Millionen auszustellen.

"Amerika hat sich verpflichtet. Und wenn die Amerikanische Regierung ihre Verantwortung nicht übernimmt, müssen wir Amerikaner das tun. Ich bin hierzu in der Lage und werde das Geld statt der Regierung überweisen", sagte Bloomberg.

Er warnte zudem: "Was wir gerade tun, ist gefährlich. Würde jeder Mensch das Richtige tun, würde wir letztlich alle davon profitieren."

Vergangenes Jahr hatte Donald Trump die Verpflichtungen des Pariser Abkommens aufgekündigt. Er begründete die Entscheidung ...

