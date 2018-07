Stuttgart - Neben Portugal war auch Irland in der abgelaufenen Handelswoche am Kapitalmarkt aktiv und emittierte einen bis Mai 2033 laufenden Bond (ISIN IE00BFZRPZ02/ WKN A19ZB7) im Volumen von vier Milliarden Euro, so die Börse Stuttgart.Die Staatsanleihe sei mit einem Kupon von 1,3 Prozent ausgestattet und die Ratingagentur Standard & Poor's bewerte die Anleihe mit A+. Auch bei dieser Anleihe liege die Mindeststückelung bei 0,01 Euro. Aktuell notiere das Papier bei 99,81 und rentiere damit bei 1,32 Prozent. (News vom 20.04.2018) (23.04.2018/alc/n/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...