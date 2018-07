Linz - Die langfristigen Zinsen in der Eurozone sind in der vergangenen Woche im Durchschnitt um 0,10 Prozent angestiegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Auslöser sei vor allem der Ölpreis gewesen, der auf über 74 US-Dollar pro Barrel (Sorte Brent) gestiegen sei. Ein weiterer Faktor seien die nach oben korrigierten Wachstumsprognosen für Deutschland gewesen. Diese seien für 2018 und 2019 um 0,20 Prozent erhöht worden. Dies alles könnte den Weg für einen weiteren Zinsanstieg frei machen. Ein Anstieg von zusätzlichen 0,15 Prozent ist unserer Meinung nach mittelfristig möglich, so die Oberbank. (23.04.2018/alc/a/a)

