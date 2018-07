Hier geht's zum Video

Der DAX konnte nun bereits vier Wochen in Folge Zugewinne verzeichnen. In der vergangenen Woche verbesserte er sich um 0,8 Prozent. Der nachhaltige Anstieg über die 12.600 Punkte-Marke blieb ihm aber bislang verwehrt. Wie er in die neue Woche startet, erfahren Sie hier von Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check ab sofort immer live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.