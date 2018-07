Zürich/Addis Abeba (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100007199 -



Mit Kaffee wird in der Schweiz sehr viel Geld umgesetzt. Die

Kleinbauern in Äthiopien, die den Kaffee anbauen und ernten, erhalten

aufgrund eines ungerechten Marktes nur einen Bruchteil davon.

Menschen für Menschen fördert deshalb die Kooperativen der Bauern.

"Wer Gerechtigkeit will, muss dafür sorgen, dass die Bauern mehr

verdienen", sagt Josefine Kamm, Geschäftsführerin der Schweizer

Stiftung, auf Projektbesuch in Äthiopien.



Ein Cappuccino in einem Zürcher Café kostet durchschnittlich 5,90

CHF. Das ist beinahe Weltrekord: Nur in Kopenhagen ist die Tasse laut

der Studie "Kaffeepreis-Index" noch 50 Rappen teurer. In einer Tasse

Cappuccino stecken etwa 15 Gramm Kaffee, also können Cafés mit einem

Kilogramm Kaffee rund 66 Tassen aufbrühen - und einen Umsatz von

knapp 400 CHF machen. Beliebt sind in Schweizer Haushalten auch die

Portionskaffeemaschinen. Rechnet man den Inhalt der dabei verwendeten

Kaffeekapseln hoch, bezahlt der Verbraucher 70 bis 90 CHF per

Kilogramm Kaffee.



Im Kaffee steckt viel Geld - aber nur am Ende der

Wertschöpfungskette; die Kleinbauern in den armen Ländern Südamerikas

und Afrikas ohne Marktmacht dagegen bekommen nur winzige Bruchteile

davon. So erzielen die Kaffeebauern von Gangua im äthiopischen

Landkreis Abaya mit dem Verkauf eines Kilogramms Kaffeekirschen einen

Umsatz von lediglich umgerechnet drei CHF.



Kaffee ist ein wichtiger Treibstoff unserer Wirtschaft: Wie stark

die Produktivität in unseren Büros sinken würde ohne das

Muntermacher-Getränk, darüber kann nur spekuliert werden. Sicher ist

aber, dass die Entwicklungsländer, in denen die Kaffeesträucher

gedeihen, nur unzureichend profitieren. Das liegt auch an ungerechten

Marktmechanismen: Die reichen Länder führen ungerösteten Rohkaffee

gewöhnlich zollfrei ein. Wollen die Anbauländer dagegen Röstkaffee

exportieren, werden in der Regel 7,5 Prozent Zoll fällig. "Man kann

diese Art der Wirtschaftspolitik Kaffeeprotektionismus nennen oder

Kolonialismus", urteilt "Der Spiegel". Mit den Zöllen schützt Europa

seine Röstindustrie und steigert die Wertschöpfung gewaltig:

Gerösteter Kaffee erzielt meist mehr als den doppelten Preis von

Rohkaffee.



Auch die Schweiz ist ein bedeutender Akteur auf diesem Markt. Das

Land ist der fünftgrösste Importeur von Rohkaffee - und exportiert

nach jüngsten Zahlen 70'000 Tonnen Röstkaffee wieder, etwa 40 Prozent

der zunächst eingeführten Menge an Kaffeebohnen. "Dass die gesamten

Ausfuhren von Kaffeeprodukten dreimal so viel wert waren wie die

gesamten Einfuhren, zeigt, wie viel Mehrwert bei der Verarbeitung in

der Schweiz geschaffen wurde", staunt die NZZ.



"Wer mehr Gerechtigkeit für die armen Kaffeebauern will, muss

dafür sorgen, dass sie mehr verdienen", sagt Josefine Kamm,

Geschäftsführerin von Menschen für Menschen (www.mfm.ch), bei einer

Monitoring-Reise vor Ort in Abaya, einem der ärmsten Landkreise

Äthiopiens. Dort unterstützt das Schweizer Hilfswerk die Bauern auf

einfache und effiziente Weise. Im Dorf Gangua hat die Stiftung eine

einfache Lagerhalle kostengünstig mit einem Betonfundament aus

Hohlblocksteinen errichtet, für umgerechnet 25'000 CHF.



"Schon nach kurzer Zeit übersteigt der Nutzen die aufgewendeten

Kosten", freut sich Josefine Kamm. Denn vor dem Bau der neuen Halle

verfügte die Kooperative nur über eine Wellblechhütte als Lager. Die

Kooperative konnte nur eine geringe Menge Kaffee einkaufen. Die

Mitglieder mussten einen grossen Teil ihrer Ernte zu einem

schlechteren Preis individuell an private Händler abgeben. Und in der

Hitze der Blechhütte litt die Qualität des Kaffees, damit erzielte

die Kooperative schlechtere Preise.



Dank des neuen Lagers kann die Kooperative jetzt von den

Mitgliedern mehr Kaffee abnehmen und mit dem Wiederverkauf warten,

bis die Preise auf dem Markt gut sind. Wurden vor dem Bau der Halle

231 Tonnen Kaffeekirschen eingekauft, sind es nun 606 Tonnen. Die

Kooperative konnte ihre Erlöse von umgerechnet 140'000 CHF auf rund

400'000 CHF im Jahr steigern.



Die Kooperative von Gangua ist Fairtrade-zertifiziert. Das

bedeutet, dass die Kooperative einen Bonus auf jedes Kilogramm

verkauften Kaffees bekommen. Der Bonus für 2017 betrug rund 32'000

CHF. "Damit kauften wir einen geländegängigen Truck, um künftig die

Kosten für den bislang gemieteten Lastwagen einzusparen", erklärt

Zeleke Tebech, der Vorsitzende der Kooperative. "Was für ein Wandel:

Vor einigen Jahren waren wir praktisch bankrott. Dank Menschen für

Menschen geht es nun aufwärts."



Seit dem Projektstart 2016 traten 154 neue Mitglieder in die

Kooperative ein. Denn die insgesamt 750 Mitglieder profitieren nicht

nur von dem neuen Lagerhaus. Wer besonders arm ist, kann von Menschen

für Menschen einen Kleinkredit erhalten. Landlose Familien können

damit junge Ochsen erwerben und einen kleinen Mastbetrieb starten.

Andere Bauern kaufen leistungsfähiges Saatgut und Mineraldünger, um

ihre Erträge zu steigern.



Die Witwe Jilo Rufo, 65, liefert pro Ernte 50 bis 100 Kilogramm

Kaffeekirschen an die Kooperative. Die Kaffeekirschen seien für sie

die einzige Möglichkeit, an Geld zu kommen - für Kleidung, für

Medizin, für Grundnahrungsmittel wie Speiseöl. "Bevor wir das

Lagerhaus hatten, musste ich oft an private Händler verkaufen. Sie

bezahlen etwa 20 Prozent weniger als die Kooperative", sagt die

Bäuerin. "Deshalb ist für mich die Kooperative und ein möglichst

guter Kaffeepreis lebenswichtig."



Menschen für Menschen (www.mfm.ch) setzt sich gegen Armut und

Hunger ein. Die Stiftung wurde von dem Schauspieler Karlheinz Böhm

(1928 - 2014) gegründet. Im Geiste des Gründers schafft das Schweizer

Hilfswerk Lebensperspektiven für die ärmsten Familien in Äthiopien.

Ziel der Arbeit ist es, dass sie in ihrer Heimat menschenwürdig leben

können. Die einzelnen Programmkomponenten setzen sich aus den

Schwerpunkten Umweltschutz, Landwirtschaft, Grundbedürfnisse,

Infrastruktur und Stadtentwicklung, Bildung sowie Nothilfe zusammen.

Die Komponenten werden nach den lokalen Bedürfnissen kombiniert und

mit sorgfältig ausgewählten einheimischen Partnern umgesetzt.



Spendenkonto: Postkonto 90-700 000-4

IBAN: CH97 0900 0000 9070 0000 4

BIC: POFICHBEXXX

Online spenden: www.menschenfuermenschen.ch



Bildmaterial



https://www.menschenfuermenschen.ch/category/bilder/



Originaltext: Stiftung Menschen für Menschen Schweiz

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100007199

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100007199.rss2



Kontakt:

Michael Kesselring | m.kesselring@mfm-schweiz.ch | Tel: 043 499 10 60