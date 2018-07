Bonn - Die deutschen Kapitalmarktzinsen gaben am Freitag leicht nach, nachdem sie aber am Vortag stark angezogen hatten, so die Analysten von Postbank Research. Die 10-jährige Bundrendite habe sich um 1 Basispunkt auf 0,59% ermäßigt, während 5- und 2-jährige Papiere mit -0,04% bzw. -0,56% um jeweils zwei Basispunkte unter ihrem Vortagesniveau rentiert hätten. In den USA seien Staatsanleihen am Freitag im späten Handel unter Druck geraten. Hierfür seien zunehmende Inflationserwartungen infolge des anziehenden Ölpreises verantwortlich gemacht worden. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries sei um 4 Basispunkte auf 2,95% geklettert.

