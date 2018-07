Nach dem Trauerspiel der letzten Wochen hat der US-Dollar im Verhältnis zum kanadischen Dollar wahrscheinlich einen Boden gefunden - das legt zumindest der potenzielle Fehlausbruch unter die 200-Wochen-Linie bei 1,2710 nahe. Übergeordnet befindet sich das Paar damit nach wie ... The post USD/CAD: Bodenbildung geglückt? appeared first on ActivTrades. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...