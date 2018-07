Cannabis mag nur eine Pflanze sein, aber es hat in den letzten Jahren ein interessiertes Publikum in seinen Bann gezogen. In Nordamerika stiegen die Umsätze aus dem Verkauf von legalem Cannabis laut dem Cannabisforschungsunternehmen ArcView im Jahr 2017 um 33 % auf 9,7 Milliarden US-Dollar. In ein paar Jahren könnten sie sich 25 Milliarden US-Dollar nähern. In einem Jahrzehnt könnten laut den Schätzungen von ArcView jährlich 47 Milliarden US-Dollar an legalen Cannabisverkäufen möglich sein. Das ist die Art von Umsatzwachstum, die die Wall Street und die Investoren einfach nicht ignorieren können. Seit 1996 haben wir erlebt, dass fast drei Fünftel ...

