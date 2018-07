Am Montagvormittag rutschte der Kurs auf ein Tagestief von 1,2245 US-Dollar, nachdem die Gemeinschaftswährung am Morgen noch knapp unter 1,23 Dollar gehandelt worden war. Zum Schweizer Franken machte der Euro zum Wochenstart keine grossen Sprünge. Die Gemeinschaftswährung geht am Vormittag bei 1,1971 Fr. um. Der US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...