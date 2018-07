Der Sieger der GreenTec Awards 2018 in der Kategorie "Energie" wird im Rahmen der Hannover Messe am 24. April um 14:00 Uhr auf dem Gemeinschaftsstand Hydrogen + Fuel Cells + Batteries (Halle 27, Stand C58) gekürt. Für den weltweit wichtigsten Umweltpreis haben Menschen aus 130 Ländern online für ihre Favoriten unter 100 nominierten Projekten in neun Kategorien abgestimmt. Parallel dazu hat die 75-köpfige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...