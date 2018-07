Wien - Im Euroraum steht heute die Schnellschätzung zu den Einkaufsmanagerindices für April an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nachdem sich die Stimmung vor allem im Verarbeitenden Gewerbe seit Ende des letzten Jahres teils merklich eingetrübt habe, hätten sich an den Finanzmärkten Sorgen vor einer Konjunkturabkühlung breit gemacht. Die Analysten würden zwar davon ausgehen, dass es im April wegen der ungünstigen geopolitischen Entwicklung bis Mitte des Monats (Handelsstreit, Syrienkonflikt) grosso modo zu einem erneuten Rückgang bei den Stimmungsindikatoren gekommen sei, die Analysten würden allerdings nicht damit rechnen, dass dies als Vorbote einer merklich nachlassenden Konjunkturdynamik zu werten sei.

