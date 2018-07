Zusätzlich zur Neuwahl des Vorstands am 12. April in Loßburg wurde dieser auch von 6 auf 8 Mitglieder erweitert. Neben dem Vorstandsvorsitzenden Hauck kamen neu dazu: Patrick Diederich, Geschäftsführer der beiden Firmen Sauer und Realizer unter dem Dach von DMG Mori in Pfronten; Dr. Karsten Heuser, Vice President for Additive Manufacturing bei Siemens Digital Factory in Erlangen; Alexander Jakschik, Vorstand für Vertrieb und Finanzen bei ULT in Löbau; Carsten Merklein, Verantwortlicher für den Bereich Additive Manufacturing bei der Schaeffler Technologies in Herzogenaurach. In ihren Ämtern bestätigt haben die Mitglieder als stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Tobias Baur, Bereichsleiter Additive Manufacturing der Trumpf Laser- und Systemtechnik in Ditzingen und als Vorstandsmitglieder Dr. Ioannis Ioannidis, Präsident und CEO von Oskar Frech in Schorndorf sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...