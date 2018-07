FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES NMC HEALTH PRICE TARGET TO 4250 (4100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS JUST EAT PRICE TARGET TO 840 (850) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 470 (490) PENCE - 'OUTPERFORM' - CS RAISES MARKS & SPENCER TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - TARGET 285 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES EXPERIAN TO 'BUY' ('SELL') - TARGET 1750 (1380) PENCE - GOLDMAN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6685 (7020) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 780 (925) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 674 (646) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4480 (4730) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES INITIATES RSA INSURANCE WITH 'HOLD' - TARGET 600 PENCE - JEFFERIES RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 670 (600) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7000 (7200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CAPITAL CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 315 (325) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES AB FOODS TARGET TO 2800 (2700) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2600 (2400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 4600 (4500) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3000 (4500) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 719 (570) PENCE - 'BUY'



