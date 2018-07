Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-04-23 / 11:00 *Pressemitteilung* *HPS Home Power Solutions GmbH präsentiert erstmalig mobile Picea-App auf der Hannover Messe* *Berlin, 23. April 2018* - HPS Home Power Solutions GmbH (HPS), der Berliner Anbieter von Energielösungen für Einfamilienhäuser, der den Wunsch nach unabhängiger Energie erfüllt, gab heute bekannt, dass eine speziell für das Energiespeichersystem Picea konzipierte mobile Applikation ("App") erstmalig auf der bevorstehenden Hannover Messe vorgestellt wird. Picea ist das weltweit erste Kompaktgerät zur ganzjährigen Stromversorgung aus der eigenen Solaranlage. Die App wird im Zuge der Auslieferung der ersten Systeme ab dem vierten Quartal 2018 für die Betriebssysteme iOS und Android verfügbar sein. "Die 100% Transparenz der Energieversorgung unserer Kunden ist für uns von großer Bedeutung. Die neue App bietet den Nutzern die Möglichkeit, alle relevanten Daten zu ihrem Picea-Energiespeichersystem einfach und schnell auf mobilen Endgeräten abzurufen - in Echtzeit. Durch die übersichtliche Benutzeroberfläche lassen sich die Betriebsdaten bequem visualisieren und auswerten. Zudem besteht die Möglichkeit, je nach Nutzerverhalten und Verbrauch individuelle Einstellungen vorzunehmen. Wir freuen uns sehr, dass Picea nun auch über unsere mobile Applikation individuell und live erlebbar ist", kommentierte Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer und Gründer der HPS Home Power Solutions GmbH. Die Picea-App liefert dem Nutzer jederzeit einen umfassenden Überblick aller wichtigen Betriebs- und Verbrauchsdaten des Energiespeichersystems. Durch eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche und übersichtliche Statusanzeigen können Informationen zur individuellen Nutzung schnell und mit nur wenigen Klicks abgerufen und visualisiert werden. Die App hat vier Hauptmenüpunkte: Die Live-Ansicht, die Einstellungs-Ansicht, die Archiv-Ansicht und die Demo-Ansicht. Über die Live-Ansicht ist der Abruf des Betriebszustandes aller Picea-Komponenten in Echtzeit möglich. Aktuelle Werte und Energieflüsse werden durch Animationen bildlich und leicht nachvollziehbar dargestellt. Eine Infobox am linken Bildschirmrand zeigt die aktuellen Kennwerte der ausgewählten Komponenten. Die Einstellungs-Ansicht erlaubt dem Nutzer das Einstellen der gewünschten Wohlfühltemperatur und der Lüfterstufe. Zudem kann je nach Bedarf optional ein höherer erwarteter Verbrauch (Party-Modus) oder ein niedrigerer erwarteter Verbrauch (Urlaubs-Modus) voreingestellt werden. In der Archiv-Ansicht hat der Nutzer die Möglichkeit, historische Betriebsdaten einzusehen und zu visualisieren. Diese Daten sind für jeden beliebigen Tag, Monat oder für jedes beliebige Jahr in der Vergangenheit abrufbar. Eine weitere Infobox am linken Bildschirmrand zeigt zudem kumulierte Werte für den gesamten Anzeigezeitraum. In der Demo-Ansicht wird das Funktionsprinzip des einzigartigen Energiespeichers demonstriert. Saisonale Bedingungen - Sommer, Winter, Tag, Nacht sowie kein, wenig und viel Verbrauch - sind auswählbar und die zugehörigen Energieflüsse werden nachvollziehbar dargestellt. "Wir wünschen uns umfassend informierte Kunden, die das Prinzip von Picea - auch anhand der App - einfach erfassen und interessierten Freunden und Partnern weitervermitteln können. Mit der App verfügen unsere Kunden nun jederzeit über die Information, aus welcher Quelle ihre Energie stammt. Auf diese Weise hoffen wir gemeinsam mit unseren Kunden das Bewusstsein für Energie und deren nachhaltige Erzeugung weiter zu verbreiten und zu stärken", ergänzte Zeyad Abul-Ella. HPS stellt die neue Picea-App erstmalig auf der Hannover Messe, eine der weltweit wichtigsten Industriemessen, vor. Die Hannover Messe öffnet für die ca. 6.500 Aussteller und 200.000 Fachbesucher vom 23.-27. April 2018 täglich von 9 bis 18 Uhr. HPS wird in Halle 27 am Stand D52/1 (Gemeinschaftsstand Hydrogen + Fuel Cells + Batteries) vertreten sein. Weitere Informationen zum Messeauftritt von HPS finden Sie hier [1]. *Über die HPS Home Power Solutions GmbH (HPS):* HPS entwickelt und produziert integrierte Systeme zur Speicherung und Nutzung von Sonnenenergie für Ein- und Mehrfamilienhäuser. HPS steht für Sicherheit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit in der dezentralen Energieversorgung. Das erste HPS-System Picea ist Energiespeicher, Heizungsunterstützung und Wohnraumbelüftung in einem kompakten Produkt. Auf Basis des eigenen leistungsfähigen Energiemanagements deckt Picea den Bedarf eines Einfamilienhauses an elektrischer Energie vollständig ab. Zusätzlich wird die entstandene Abwärme als Heizwärme dem Haus bereitgestellt und reduziert so die Heizkosten. Im Vergleich zu marktgängigen Batterien bietet Picea hundertfach mehr Speicherkapazität bei doppelt so viel Leistung. Picea ist energieeffizient und liefert zu jeder Jahreszeit Energie. Damit ermöglicht Picea eine vollständige Selbstversorgung und Netzunabhängigkeit. Die an sonnenreichen Tagen mit einer Photovoltaikanlage produzierte Energie kann entweder sofort verwendet werden oder sie wird in Wasserstoff umgewandelt und gespeichert. Diese Energie ist nachts oder auch in der sonnenarmen Winterzeit wieder abrufbar. Eine Brennstoffzelle des HPS-Systems verwandelt die in Wasserstoff gespeicherte Energie bei Bedarf wieder in elektrische Energie und Wärme. HPS hat seinen Sitz in Berlin. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.homepowersolutions.de [2] *Kontakt Unternehmen:* HPS Home Power Solutions GmbH Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer Tel.: +49 30 516958 110 E-Mail: zeyad.abul-ella@homepowersolutions.de *Kontakt Medienanfragen:* MC Services AG Jessica Breu Tel.: +49 89 210 228 36 E-Mail:homepowersolutions@mc-services.eu Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/hpshome/677451.html [3] Bildunterschrift: HPS Home Power Solutions_Picea-App Emittent/Herausgeber: HPS Home Power Solutions GmbH Schlagwort(e): Energie 2018-04-23 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 