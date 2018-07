Frankfurt - Angesichts der Zugewinne an den Aktienbörsen und der damit einhergehenden Risikofreude der Anleger schlug den Märkten für sichere Staatsanleihen in der Berichtswoche weniger Interesse entgegen, so die Experten von Union Investment.Dies sei deutlich an der Renditeentwicklung abzulesen gewesen. In Frankreich und in Deutschland, den wichtigsten Kernmärkten im Euroraum, habe die Verzinsung merklich angezogen. Zehnjährige Bundesanleihen hätten zuletzt mit 0,6 Prozent rentiert, im Wochenvergleich ein Anstieg von neun Basispunkten. Die deutsche Zinsstrukturkurve habe etwas steiler tendiert. In Frankreich seien die Zehnjahresrenditen über die 0,8-Prozentmarke geklettert.

