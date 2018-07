In dieser Woche nimmt die Quartalssaison auch in Deutschland Fahrt auf. Am Montag Abend legt Alphabet die Quartalszahlen vor. Am Mittwoch folgt Facebook und am Donnerstag ziehen Amazon, Microsoft und Intel nach. Von den DAX-Werten präsentiert SAP am Dienstag die Ergebnisse, am Donnerstag folgen Covestro, Deutsche Bank, Lufthansa und Volkswagen. Am Freitag sind die Augen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...