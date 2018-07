Zürich - 105 Jahre nach Gründung der US-Notenbank Federal Reserve, weltweit unter dem Kürzel FED bekannt, neigt sich das größte Experiment in ihrer Geschichte dem Ende entgegen, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management in Zürich.Dem Jahrzehnt nach der Finanzkrise mit Zinssenkungen und dem Anleihen-Ankaufprogramm würden der Verkauf von Staatsanleihen und die nächsten kleinen Zinserhöhungsschritte folgen. Die Finanzmärkte seien entsprechend kurz vor einem einschneidenden Wendepunkt, auf den Investoren ihr Portfolio zwingend vorbereiten und neu positionieren müssten.

