Frankfurt - Allen großen Wirtschaftsregionen voran steigt in den USA die Inflation, gemessen an den Konsumentenpreisen, wieder an, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Wie das Sitzungsprotokoll des letzten Open Market Committee der FED hervorhebe, würden alle Zentralbanken im Jahresverlauf wieder steigende Teuerungsraten erwarten, einige der wichtigsten Notenbanken sogar einen beschleunigten Preisanstieg. Sie könnten sogar bei einem kräftigeren Schub zu einem stärkeren Abbau der immer noch sehr expansiven Geldpolitik führen.

Den vollständigen Artikel lesen ...