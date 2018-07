In unseren Mainstream-Medien wird der gegenwärtige "Handelskrieg" auf die Frage fairer grenzüberschreitender Preise reduziert. Was "fair" ist, wird im Zweifelsfall so definiert, dass die Preise zu den eigenen Gunsten ausfallen. Aber es geht um viel mehr. Solche Situationen wie die jetzige mögen mehr oder weniger plötzlich auf die weltpolitische Bühne treten, aber ihre Ursachen liegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...