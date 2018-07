Stuttgart (ots) -



Zecken - immer mehr Menschen erkranken an gefährlicher FSME



Zecken tragen gefährliche Krankheitserreger in sich. Vor allem die gefährliche Frühsommer-Meningo-Enzephalitis (FSME) ist im Südwesten auf dem Vormarsch. Forscherinnen und Forschern der Uniklinik Freiburg ist es nun gelungen, mehrere Hochrisikogebiete für infizierte Zecken in Baden-Württemberg zu lokalisieren, darunter auch eines in der Ortenau. Doch eine Warnung der Bevölkerung erfolgt nicht. In Frankreich weisen große Schilder auf die Gefahren hin. Warum wird hierzulande nicht aufgeklärt?



Paket-Betrug - keine Bestellung, keine Ware und trotzdem eine hohe Rechnung



Bei einer neuen Betrugsmasche bestellen die Täter online Waren im Name der Opfer und auf deren Adresse. Wenn bei der Auslieferung niemand öffnet, werden die Pakete bei hilfsbereiten Nachbarn abgegeben. Dort holen die Täter sie dann als angebliche Verwandte ab. Die Rechnung soll das nichtsahnende Opfer bezahlen, häufig geht es um mehrere tausend Euro.



Garten für Faule - mit einfachen Tricks zum pflegeleichten Blütenmeer



"Marktcheck"-Gartenexperte Werner Ollig verwandelt verwilderte und karge Gärten mit wenig Aufwand in Wohlfühl-Oasen, die kaum Arbeit machen. Im Kleingarten der 27-jährigen Erzieherin Sabine Stahl aus Edingen-Neckarhausen wird eine verbrannte Rasenfläche mit wenigen Tricks und Kniffen ein Ort der Entspannung.



Handwerkerstichprobe - guter Service oder teurer Pfusch beim Frühjahrscheck?



"Marktcheck" möchte wissen, wie gründlich und seriös Automechaniker beim Frühjahrscheck eines Fahrzeuges arbeiten.



Kauf auf Raten - warum 0 Prozent Zinsen teure Folgen haben können



Hinter vielen Ratenkauf-Angeboten für 0 Prozent stecken Kreditverträge, die durch versteckte Gebühren, obligatorische Versicherungen oder teuer verzinste Kreditkarten keineswegs kostenlos sind. "Marktcheck" geht solchen Lockangeboten mit versteckter Kamera auf den Grund und konfrontiert die Händler.



