Wenn zwei sich streiten? Freut sich das Reich der Mitte. Denn der Handelsstreit mit den USA schadet den Asiaten offenbar nicht so, wie es sich die Trump-Administration gewünscht hätte.

Dass es derzeit in der Weltpolitik an allen Ecken ächzt und knarrt, dürfte nicht übertrieben formuliert sein. Zumal mittlerweile nicht nur die geopolitische Lage in vielen Gebieten der Welt, die auch als Brandherde längst bekannt sind, Besorgnis erregt. Nein, zu allem Überfluss fechten nun auch die globalen Wirtschaftsmächte ihre Handelsstreitigkeiten auf der großen Bühne aus.

So drohen die USA mit Strafzöllen gegen chinesische Unternehmen - das Reich der Mitte wiederum feuert mit Strafzöllen gegen US-Firmen zurück. Der Effekt ist vor allem einer: Die Börsianer, ohnehin schon angespannt ob der Frage nach dem Ausmaß künftiger Zinssteigerungen in den USA, werden noch nervöser. Da hilft es auch nicht viel, dass sich noch vor kurzem das Fundament des globalen Konjunkturaufschwungs positiv und gefestigt darstellte und die globale Nachfrage in vielen Bereichen genauso anstieg wie etwa die Dienstleistungssektoren weltweit. Menschen bringen eben Veränderungen - und Donald Trump ist in diesem Punkt das Maß aller Dinge.

Entscheidende Änderung

Doch zurück zum Handelskonflikt, in dessen Rahmen China jüngst zumindest einen gefühlten Sieg erzielt hat: Im ersten Quartal dieses Jahres stieg das chinesische Bruttoinlandsprodrukt ...

