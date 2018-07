Residia Asset Management AG: RESIDIA-Gruppe verkauft Gewerbeimmobilien-Portfolio in Taufkirchen bei München / Unternehmen lenkt Fokus auf Büroneubau in München sowie Wohnbauprojekt mit 90 Einheiten im Umland DGAP-News: Residia Asset Management AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien Residia Asset Management AG: RESIDIA-Gruppe verkauft Gewerbeimmobilien-Portfolio in Taufkirchen bei München / Unternehmen lenkt Fokus auf Büroneubau in München sowie Wohnbauprojekt mit 90 Einheiten im Umland 23.04.2018 / 12:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Pressemeldung RESIDIA-Gruppe RESIDIA-Gruppe verkauft Gewerbeimmobilien-Portfolio in Taufkirchen bei München Unternehmen lenkt Fokus auf Büroneubau in München sowie Wohnbauprojekt mit 90 Einheiten im Umland München (23. April 2018). Die RESIDIA GRUPPE hat mehrere Gewerbeimmobilien in Taufkirchen bei München an ein Münchner Family Office veräußert. Das Portfolio mit einer Gesamtfläche von rund 7.000 Quadratmetern befindet sich im Ortskern von Taufkirchen direkt an der S-Bahn Haltestelle. Die Objekte sind Teil der Eschenpassage und umfassen Einzelhandels-, Ärzte- sowie Büroflächen. Die RESIDIA-Gruppe hat die Objekte 2015 von einem institutionellen Investor erworben, konsequent weiterentwickelt und nun erfolgreich veräußert. "Die Veräußerung ist eine strategische Entscheidung. Wir möchten uns noch stärker auf unsere Neubauprojekte in München und im Münchner Umland fokussieren, wie zum Beispiel einen Büroneubau mit circa 18.000 Quadratmetern und ein Wohnbauprojekt mit rund 90 Einheiten", erklärt Werner Mürz, Inhaber der RESIDIA Gruppe. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Vermittelt wurde die Transaktion von Colliers International. Der Verkäufer wurde von der Kanzlei ZIRNGIBL Rechtsanwälte Partnerschaft mbB juristisch beraten. Über die RESIDIA-Gruppe: Als renommierter Investor, Vermögensverwalter und Projektentwickler erwirbt und entwickelt die RESIDIA-Gruppe Gewerbe, Einzelhandels- und Wohnimmobilien für den Eigenbestand. Die RESIDIA-Gruppe bietet umfassende Erfahrung bei der Konzeption, Baurechtschaffung, Vermarktung sowie Realisierung von Sachwertinvestitionen. Um den Immobilienbestand zu erweitern, sucht die RESIDIA-Gruppe weitere Bestandsimmobilien und Grundstücke mit Entwicklungspotenzial. Mehr Informationen unter: www.residia.net 23.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 677605 23.04.2018

