BERLIN (Dow Jones)--Die Bundeswehr will mit mehreren Großaufträgen die Ausrüstungsmängel der Truppe beheben. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte am Montag in Berlin Medienberichte, wonach 18 Vertragsabschlüsse im Wert von jeweils mehr als 25 Millionen Euro geplant seien. Details nannte der Sprecher unter Verweis auf das als vertraulich eingestufte Dokument nicht.

Auf der Wunschliste des Ministeriums, die dem Sprecher zufolge im Februar dem Parlament vorgelegt wurde, stehen Raketenwerfer, Hubschrauber, Transportflugzeuge und Gefechtsstände. Zudem sollen die Verträge für die Heron-Aufklärungsdrohnen, die bereits in Afghanistan und Mali im Einsatz sind, bis Ende Februar 2020 verlängert werden.

Allerdings hat die Bundesregierung noch keinen gültigen Haushalt für dieses Jahr. Der Etat soll am 2. Mai im Kabinett beraten werden und geht dann erst ins parlamentarische Verfahren. Es ist also noch keineswegs sicher, dass der Truppe ihre Wünsche auch erfüllt werden.

April 23, 2018

