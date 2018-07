Wien - Der Datenkalender in der Eurozone ist in den kommenden Tagen prall gefüllt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die zahlreichen Konjunkturumfragen für den Monat April (Sentimentindikatoren, Einkaufsmanagerindices, ifo Index, etc.) dürften großteils erneut einen Rückgang verbucht haben. Bei den ersten BIP-Daten für das erste Quartal 2018 aus einzelnen Ländern der Eurozone sehen die Analysten der RBI Potenzial für Enttäuschungen. Immerhin hätten sich die "harten" Konjunkturindikatoren bis Februar (Industrie- und Bauproduktion, Einzelhandelsumsatz) zum Teil deutlich schwächer entwickelt, als von den "weichen" Indikatoren (Umfragen) signalisiert worden sei.

