FlexTrade (@FlexTrade) meldete heute die offizielle Veröffentlichung von FlexNOW, einem gebrauchsfertigen, maklerneutralen EMS, das die Anforderungen von Hedgefonds und Mini-Primes erfüllt, die ein gestrafftes anlageklassenübergreifendes Handelssystem mit einem Klick benötigen.

MiFID-II-konformer Handel mit mehreren Vermögenswertklassen -- FlexNOW wurde für den Handel mit Aktien, Termingeschäften und Optionen konzipiert und ist MiFID-II-konform. Es bietet Konnektivität zu führenden Marktdatenanbietern, lässt sich problemlos über FIX und API mit anderen Order-Management-Systemen (OMS) integrieren und bietet eine eigene eingebaute Funktion für die Transaktionskostenanalyse.

Problemlose Installation -- Nach Angaben von Rhyd Lewis, FlexNOW Product Manager bei FlexTrade UK, ist das System dank des Zero-Touch Onboarding- und Installationsprozesses in wenigen Minuten einsatzbereit. "Durch die Kombination des mit einem Klick durchführbaren Installationsprozesses und sicherer Online-Konnektivität haben wir die Onboarding-Zeit für unsere Kunden stark verkürzt", sagte Lewis.

Gestraffte Handelsabläufe -- "FlexNOW wurde auf der Grundlage der Branchenerfahrung von FlexTrade und der Rückmeldungen unserer Kunden und potenziellen Kunden entwickelt", so Lewis weiter. "Diese Nutzerrecherchen helfen uns, aktuelle Updates auf der Plattform bereitzustellen, um die Handelsabläufe so wirksam wie möglich zu gestalten

FlexNOW ist derzeit in Europa, dem Nahen Osten und Afrika verfügbar und hat bereits mehr als 200 aktuelle Nutzer. Firmen wie Albar Capital, PSG Capital und Wesleyan Assurance Society wurden unlängst als neue Kunden gewonnen. FlexNOW wird in den kommenden Monaten auch in anderen Regionen der Welt zur Verfügung gestellt.

"Wir haben uns aufgrund der bewährten Erfolgsgeschichte von FlexTrade im Bereich der Handelstechnologie für FlexNOW entschieden. Ebenfalls ausschlaggebend waren der einfache Installationsprozess und die Konnektivität zu unseren Maklern und RMS. Insgesamt ist FlexNOW für uns ein benutzerfreundliches EMS, mit dem wir uns auf Handel und bestmögliche Ausführung konzentrieren können", erklärte Lucas Howarth, Fund Manager bei Wesleyan.

"Wir sind mit FlexTrade sehr zufrieden", sagte Michael Perry, COO von Albar Capital. "Der kooperative Ansatz dieses Unternehmens und seine schnellen Reaktionszeiten bedeuten, dass wir regelmäßig beobachten können, wie unser Feedback noch am selben Tag in ein Plattform-Update aufgenommen wird."

FlexTrade macht eine Live-Demo von FlexNOW an Stand 15 auf der TradeTech Europe, die am 25. und 26. April im Palais des Congrès in Paris stattfindet.

Weitere Informationen über FlexNOW oder zur Vereinbarung einer Vorführung wenden Sie sich bitte an sales_eu@flextrade.com

Über FlexTrade Systems, Inc.

FlexTrade Systems wurde 1996 gegründet und hat sich mit der Einführung maklerneutraler algorithmischer Handelsplattformen für Aktien, Devisen und börsennotierte Derivate als Branchenpionier etabliert. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien verfügt FlexTrade über einen weltweiten Kundenstamm, der mehr als 200 kauf- und verkaufsseitige Firmen umfasst, darunter zahlreiche der größten Hedgefonds, Vermögensverwalter, Rohstoffhandelsberater, Investmentbanken und institutionellen Broker. Weitere Informationen über FlexTrade Systems finden Sie unter www.flextrade.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180423005299/de/

Contacts:

FlexTrade Systems, Inc.

James Tolve, 516-304-3601

Mobil: 516-395-0549

james.tolve@flextrade.com