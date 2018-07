BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) erwartet für das laufende Jahr ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um rund 2,25 Prozent und damit nach eigenen Angaben einen moderaten Aufschwung, den jedoch besonders Protektionismus und Handelskonflikte gefährden. "Im neunten Jahr des Aufschwungs präsentiert sich die Wirtschaft robust", erklärte Verbands-Präsident Dieter Kempf laut BDI auf der Hannover-Messe. "Nur: Besser als in diesem Jahr wird die Konjunktur wohl nicht mehr."

Kempf nannte die Wachstumsprognose des Verbandes laut Manuskript für eine Pressekonferenz des BDI "vorsichtig betrachtet". In den vergangenen zwölf Monaten seien allein in der deutschen Industrie mehr als 150.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden - ungefähr drei Mal so viele wie im langjährigen Mittel. Die Kapazitätsauslastung der Industrie erreiche derzeit mit 88 Prozent ein Zehn-Jahres-Hoch. Die Auftragsbücher seien gut gefüllt, und der BDI rechne damit, dass die Industrieproduktion in diesem Jahr um 2,5 Prozent steige.

"Dennoch sehen wir noch keine Überhitzungsgefahr für die Gesamtwirtschaft", erklärte Kempf. Löhne, Preise und Kredite entwickelten sich weiterhin moderat. Als großes konjunkturelles Risiko nannte er zunehmenden Protektionismus und appellierte an China und die USA, ihrer Verantwortung für die Weltwirtschaft gerecht zu werden. "Schotten die USA und China sich weiter gegeneinander ab, droht eine weltweite Protektionismus-Spirale", warnte er. Protektionismus passe "zur Hannover-Messe wie der Teufel zum Weihwasser".

Kein großer Wurf bei der Digitalisierung

Besonders der europäische Markt trägt laut BDI die deutsche Stärke. Alle 28 EU-Staaten wüchsen. "Trotz aktuell guter Zahlen machen unseren Unternehmen zunehmend inländische Wachstumsbremsen zu schaffen", beklagte Kempf aber. Dazu zählte der BDI den Fachkräftemangel, den schleppenden Breitbandausbau sowie ausbleibende Anreize für private Investitionen. Um dies zu ändern, schlug Kempf "als Einstieg" eine steuerliche Forschungsförderung vor, bei der 10 Prozent der Personalausgaben in Forschung und Entwicklung bei der Steuerlast angerechnet werden.

Kempf forderte von der Regierung zudem Maßnahmen für bessere Bildung. "Ich erwarte von der Regierung, sich mit Sozialpartnern und Bildungseinrichtungen mehr um Qualifizierung zu kümmern", sagte der BDI-Präsident. Es müsse darum gehen, die betriebliche Ausbildung mehr wertzuschätzen und die hohe Quote der Studienabbrecher zu senken. Außerdem solle es ein Ziel sein, die "Mint"-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik wieder zu stärken. Um das erforderliche digitale Bildungsniveau "in der Breite" zu erreichen, seien erhebliche Anstrengungen nötig.

Bei der Digitalisierung sei der große Wurf auch nach dem Start der neuen Bundesregierung nicht erkennbar. Dies zeige das Recht auf Breitband-Anschluss bis zum Jahr 2025, das "in seiner Unklarheit" die Netzbetreiber verunsichere, die in den Breitbandausbau investieren wollten. "Es besteht die Gefahr, dass die Unternehmen ihre Investitionen zurückhalten, bis die Rechtslage klar ist", warnte der BDI-Präsident. "Das ist kontraproduktiv."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2018 06:15 ET (10:15 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.