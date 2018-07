Mit weiter steigenden Renditen am Rentenmarkt kommt an der Wall Street keine Kauflaune auf. Wie schon zum Wochenschluss belasten auch am Montag erneut gestiegene Zinsen den Aktienmarkt. Mit 2,99 Prozent werfen zehnjährige US-Staatsanleihen drei Basispunkte mehr ab als noch am Freitag, als das Renditeniveau ohnehin bereits auf den höchsten Stand seit Januar 2014 geklettert war. Der Aktienterminmarkt suggeriert einen knapp behaupteten Start am Kassamarkt.

Neben der Zinsentwicklung wird der Handel auch wieder von der Berichtssaison geprägt, wo Halliburton, Hasbro und die Google-Mutter Alphabet, Kimberly Clark, TD Ameritrade Holding sowie Whirlpool in den Startlöchern stehen.

Die steigenden Rentenrenditen werden als Gradmesser für die Inflationserwartungen und damit auch für die mittelfristige Geldpolitik gesehen. Steigende Rohstoffpreise - vor allem bei Erdöl - haben die Inflationserwartungen jüngst befeuert. Immer mehr Börsianer preisen daher bereits vier US-Leitzinserhöhungen im laufenden Jahr statt bislang drei ein. Zum Wochenschluss hatte der Zinsterminmarkt dieses Szenario bereits mit einer Wahrscheinlichkeit von 38 Prozent eingepreist nach zuletzt 24,5 Prozent am 11. April.

"Schon eine kleine Eintrübung des Sentiments kann zu einem globalen Ausverkauf bei Aktien führen, wenn anziehende Renditen das Aufwärtspotenzial am Aktienmarkt ausbremsen", warnt Chefanalyst Konstantinos Anthis von ADS Securities.

April 23, 2018

