Hier der Staatsbesuch Macrons in Washington, dort Merkels Arbeitstreffen mit Trump - wer am Ende mehr erreicht, ist völlig offen.

Ob er will oder nicht: US-Präsident Donald Trump muss sich diese Woche mit den Befindlichkeiten, Sorgen und Nöten der Europäer beschäftigen. Der französische Präsident Emmanuel Macron und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel kommen nach Washington, die beiden wichtigsten Politiker der Europäischen Union. Der Charakter der Besuche könnte unterschiedlicher kaum sein. Während der Franzose mit allem Pomp empfangen wird, ist Merkels kurzer Aufenthalt am Freitag nicht mehr als ein nüchternes Arbeitstreffen. Für beides gibt es gute Gründe.

Es ist der zweite Auftritt der Kanzlerin im Weißen Haus - und einiges ist passiert seit diesem 17. März 2017. Damals waren es noch sechs Monate bis zur Bundestagswahl. Als "Anführerin der freien Welt" kündigten damals die "New York Times" und die US-Nachrichtenseite "Politico" die deutsche Regierungschefin blumig an.

Diesen Titel wird diesmal wohl niemand der Kanzlerin verleihen. Zu lange hat es gedauert mit der Regierungsbildung in Berlin, zu lange war Deutschland in der Weltpolitik fast abgemeldet. Und jetzt hat sich Berlin auch noch beim Militäreinsatz der USA, Frankreichs und Großbritanniens in Syrien fein herausgehalten. Es gab Gesprächskanäle, aber wirklich gefragt wurde Berlin nicht.

2017 wurde Merkel immerhin von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet. Das ist diesmal nicht der Fall. Auch ein Treffen mit Trumps Tochter Ivanka oder anderen Vertrauten des Präsidenten ist bisher nicht vorgesehen. Vom ersten Treffen Merkel/Trump im Weißen Haus blieb dann vor allem die bizarre Debatte über den ausgebliebenen Handschlag vor den Fotografen in Erinnerung.

Kommt nun also Macron als mächtigster Mann Europas? Wenn er am Mittwoch vor den US-Kongress tritt, will er den ganz großen Bogen schlagen - über das jahrhundertealte Bündnis der beiden Länder bis in die Gegenwart.

Macron bekommt mit dem ersten Staatsbesuch der Trump-Ära den ganz großen roten Teppich ausgerollt.

