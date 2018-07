Betriebe werben mit Geschenken um Azubis, die Bundeswehr senkt die Ansprüche. Das machen sie aus Verzweiflung, erklärt der Arbeitspsychologe Michael Kastner. Denn guter Nachwuchs ist rar. Schuld sind auch die Eltern.

Seit 2010 gibt es nach Angaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung mehr Ausbildungsplätze als Bewerber. Die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge sinkt von Jahr zu Jahr. Woran liegt das?Die Anzahl an Optionen ist zu groß. 19.000 Studiengänge gibt es in Deutschland. Das ist total verrückt. Durch einen Wertewandel ist es in unserer Gesellschaft höher angesehen, einen dieser Studiengänge zu wählen, als einen Ausbildungsberuf. Niemand möchte ein Mensch zweiter Klasse sein.

Was sind Entscheidungskriterien bei der Berufswahl?Die Menschen wählen ihren Beruf selten nach ihren Fähigkeiten, sondern eher nach dem, was sie nicht können. Ein Beispiel: Jemand ist nicht gut in Mathe und wird deshalb kein Ingenieur. Die Folge: Alle, die sich nichts Spezielles zutrauen, studieren BWL. Das scheint der bequemste Weg zu sein, der auch noch gesellschaftlich akzeptiert ist.

Warum hat die Ausbildung so ein schlechtes Image?Eltern wollen, dass ihre Kinder es einmal besser haben als sie selbst. Sie verlangen von ihren Kindern, Abitur zu machen und zu studieren.

Ist die Erziehung also schuld daran, dass es vielen schwer fällt, sich für einen Beruf zu entscheiden?Zum Teil. Wer verwöhnt wird, muss sich um wenige Dinge selbst kümmern. Die Jugendlichen sind heutzutage schlichtweg zu bequem, um sich über Berufe zu informieren. Und völlig unabhängig davon, ob sie einen Job ...

