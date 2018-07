Immer mehr Migranten kommen übers Meer aus der Türkei nach Griechenland. Jetzt revoltieren aufgebrachte Inselbewohner. Griechische Neonazis heizten die Stimmung auf.

Seit Tagen brodelte es auf der Insel Lesbos. Anfang vergangener Woche schlugen etwa 200 Flüchtlinge aus Afghanistan auf der Platia Sappho, dem größten Platz der Inselhauptstadt Mytilini, Campingzelte auf. Die Flüchtlinge, unter ihnen Frauen und Kinder, wollten damit gegen die Überfüllung der offiziellen Aufnahmelager protestieren. Hoteliers, Ladeninhaber und Anwohner forderten vergeblich die Räumung des wilden Camps.

Am Sonntagabend entluden sich die Spannungen. Mehrere hundert aufgebrachte Bürger, an ihrer Spitze nach Augenzeugenberichten bekannte Anhänger der griechischen Neonazi-Partei Goldene Morgenröte, marschierten auf den Platz, um die Flüchtlinge zu vertreiben. Sie riefen: "Verbrennt sie lebendig!"

Die Angreifer warfen Steine und Flaschen, schossen Feuerwerkskörper auf die Flüchtlinge ab. Männliche Flüchtlinge bildeten einen Kreis um das Lager, um Frauen und Kinder zu schützen. Sie wurden von Gegendemonstranten unterstützt. Die Polizei versuchte mit Tränengas, die mit Knüppeln bewaffneten Angreifer fernzuhalten.

Im Laufe der Nacht breiteten sich die Straßenschlachten immer weiter aus, in die Gassen der Altstadt von Mytilini, bis vor das historische Rathaus der Stadt. Dutzende Menschen wurden bei den Unruhen verletzt. Die Demonstranten errichteten Barrikaden aus brennenden Müllcontainern. Als klar wurde, dass die Polizei die Sicherheit der Flüchtlinge in der Stadt nicht mehr garantieren konnte, brachte sie die Menschen am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr mit mehreren Bussen ins Lager Moria.

Am Vormittag zogen starke Polizeikräfte vor dem Lager auf, um mögliche Angreifer abzuwehren. Das Camp Moria, etwa zehn Kilometer außerhalb der Stadt, ist ein Brennpunkt der Flüchtlingskrise. ...

