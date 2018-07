Das Melden von Handlungen, die gegen EU-Gesetz verstoßen, soll vereinheitlicht werden und Hinweisgeber mehr Schutz erhalten.

Hinweisgeber von Rechtsverstößen in Unternehmen oder öffentlichen Institutionen sollen in Europa besser geschützt werden. "Es sollte keine Strafe dafür geben, das Richtige zu tun", sagte der Vize-Präsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, bei der Vorstellung eines entsprechenden Gesetzesvorschlags am Montag ...

