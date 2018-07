Ein Mitglied der radikalislamischen Hamas ist bei Arbeiten an einer Rakete im Gazastreifen getötet worden. Bei den Vorbereitungen kam es zu einer Explosion, wie der militärische Arm der Hamas, die Kassam-Brigaden, am Montag bestätigte. Bei dem Vorfall wurden zwei weitere Palästinenser verletzt. Die USA, Israel und die EU stufen die Hamas als Terrororganisation ein. Sie strebt eine Zerstörung Israels an und fordert die gewaltsame Errichtung eines islamischen Palästinas vom Mittelmeer bis zum Jordan./jak/DP/fba

AXC0156 2018-04-23/12:48