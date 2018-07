APA ots news: Energie Steiermark steigert 2017 Umsatz, Investitionen und Gewinn - Zuwachs bei Kunden

"Voll unter Strom": Erfolgreiche Jahresbilanz

Graz (APA-ots) -

Bilanzsumme wächst um 7 Prozent auf 2,63 Milliarden Euro

161,9 Mio. Euro Investment in der Steiermark (+ 11 Prozent)

Operativer Gewinn (EBIT) steigt von 117,4 auf 119,6 Mio. Euro

Erneut 55 Mio. Euro Dividende für Land Steiermark und Macquarie

Die Energie Steiermark kann das Jahr 2017 als eines der

erfolgreichsten ihrer Unternehmensgeschichte verbuchen: Der

weiß-grüne Dienstleistungs-Konzern hat mit einem leicht vergrößerten,

motivierten Team von 1747 MitarbeiterInnen (2016: 1731) sein Wachstum

sowohl bei den Finanz-Kenndaten als auch bei den Kundenzahlen weiter

ausgebaut und die Investitionen am Standort von 146,5 Mio. Euro auf

161,9 Mio. Euro (+11 Prozent) deutlich gesteigert.

Im Mittelpunkt dabei standen Erzeugungsprojekte rund um das Thema

Erneuerbare Energie (u.a. das Murkraftwerk Graz, der Windpark Handalm

und neue Fernwärme-Projekte), aber auch ein Modernisierungsschub in

Sachen Versorgungssicherheit für das rund 35.000 Kilometer lange

Strom- und Gasnetz. "Der überwiegende Teil unserer Aufträge geht an

heimische, regionale Firmen, wir übernehmen daher eine zentrale Rolle

als Job-Motor und Impulsgeber am Wirtschaftsstandort Steiermark. Der

Weg zu verstärkter Regionalität und noch intensiverer

Kunden-Fokussierung macht sich bezahlt", so Vorstandssprecher DI

Christian Purrer.

Der Umsatz konnte von 1.039,2 Mio. Euro im Jahr 2016 auf 1.046,7

Mio. Euro (+ 0,7 Prozent) gesteigert werden, der Operative Gewinn

(EBIT) wuchs von 117,4 auf 119,6 Mio. Euro (+ 1,9 Prozent). Ein

kräftiges Plus von 7 Prozent gibt es auch bei der Bilanzsumme, die

mit 2.627,7 Mio. Euro ausgewiesen wird.

"Unser Eigenkapital konnte im vergangenen Jahr um 10 Prozent auf

1,24 Milliarden Euro aufgestockt werden", so Finanz-Vorstand DI (FH)

Mag. (FH) Martin Graf, MBA "diese Solidität ist Grundlage unseres

Business-Profils und einer herausragenden Marktposition. Die

internationalen Analysten von Standard&PoorŽs haben uns daher mit dem

Rating "A" bewertet und in Sachen Bonität unter die Top 3 der

österreichischen Energieunternehmen gereiht".

An die Eigentümer kann aufgrund der erfolgreichen Entwicklung eine

Dividende von insgesamt 55 Millionen Euro ausgeschüttet werden. Davon

entfallen auf den Mehrheitseigentümer Land Steiermark 41,25 Mio. Euro

und den Finanz-Investor Macquarie 13,75 Mio. Euro. Diese Ausschüttung

entspricht exakt den Werten des vorangegangenen Bilanz-Jahres.

"Wir wollen diese Stärke nützen, um in der Steiermark aber auch

außerhalb der Landesgrenzen weitere Partner und Kunden (derzeit

gesamt rd. 600.000) für eine Zusammenarbeit zu begeistern", so

Purrer, "dabei gehen wir bewusst neue Vertriebswege und konnten so

bei den Kundenzahlen 2017 zulegen. Wir setzen auf eine verstärkte

Regionalisierung, unkonventionelle Innovationspartnerschaften mit

jungen Start UpŽs und auf neue Themen wie etwa Smart Home oder

Speicherlösungen im Bereich Pholtovoltaik und den Ausbau der

E-Mobility Infrastruktur. Wir haben etwa über unser

Tochterunternehmen E1 350 PV-Anlagen und 260 Speicheranlagen verkauft

- damit waren wir österreichweit auf Platz 1. Erfreulicherweise hat

sich auch die Tochter-Marke Žeasy green energyŽ hervorragend

entwickelt und hält bereits bei über 90.000 KundInnen".

In der Slowakei - wo die Energie Steiermark bereits der

zweitgrößte Lieferant von Fernwärme ist und rund 200 MitarbeiterInnen

beschäftigt - ist in den kommenden Monaten eine weitere Offensive

geplant. Auch in Deutschland (Nürnberg) und in Oberösterreich soll es

verstärkt Akquisitionen und Kooperationen geben.

Basierend auf der Klima- und Energiestrategie des Landes wird der

Ausbau Erneuerbarer Erzeugungsprojekte stark forciert. "Unsere Pläne

sehen die Errichtung von rund 100 weiteren Windrädern mit einer

Gesamtleistung von rund 300 Megawatt Leistung vor, Wasserkraft,

Biomasse aber auch Biogas und Wasserstoff sind ebenso wesentliche

Themen auf unserer Agenda", so Graf.

Als eines der aufsehenerregendsten Projekte gilt der aktuelle

Plan, gemeinsam mit dem dänischen Konsortium VKR südlich von Graz mit

einem Invest-Volumen von bis zu 200 Millionen Euro einen

Solar-Speichersee für die Gewinnung von Fernwärme zu errichten, der

den Anteil erneuerbarer Energie für die Wärmeversorgung in Graz auf

bis zu 50 Prozent steigern könnte. "Hier sind wir auf einem guten

Weg", so Purrer, "in Summe wollen wir in den kommenden Jahren rund

700 Millionen Euro in grüne und nachhaltige Erzeugungsprojekte

investieren und hoffen, dass den erfreulichen Aussagen der neuen

Bundesregierung rasch konkrete Taten folgen".

Um dafür auch personell entsprechend gerüstet zu sein werden ab

sofort 10 Millionen Euro in den Neubau eines hochmodernen

Lehrlings-Zentrums in Graz investiert. "Unser E-Campus ist das größte

aktuelle Qualifizierungs-Projekt der österreichischen E-Wirtschaft

und wird bereits 2019 fertig sein", so Martin Graf. "Wir handeln, wo

andere den Facharbeitermangel beklagen". Die Zahl der Lehrlinge

(derzeit 80) soll um 40 Prozent aufgestockt werden.

"Die herausragenden Ergebnisse verdanken wir unseren KundInnen und

einem wunderbaren, engagierten Team mit viel Spirit und Herzblut", so

Purrer und Graf. "Das wissen wir sehr zu schätzen und setzen daher

gezielt auf eine weitere Attraktivierung der Unternehmenskultur".

Eines der jüngsten Ergebnisse: Die Energie Steiermark wurde vor

wenigen Tagen durch 165.000 Bewertungen zu einem der 5 besten

Industrie-Arbeitgeber des Landes gewählt.

Der Beteiligungsreferent der steirischen Landesregierung,

Landeshauptmann-Stv. Michael Schickhofer betont: "Durch die

hervorragende Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die

Energie Steiermark eine Erfolgsgeschichte, die sich sehen lassen

kann. Die Energie Steiermark gewährleistet Sicherheit in der

Versorgung, faire Preise und grünen Strom für die Steirerinnen und

Steirer. Die massiven Investitionen in Graz und in unsere steirischen

Regionen helfen dem Klima, schaffen steirische Jobs und stärken damit

die gesamte Steiermark".

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer: "Die vielfältigen

Leistungen der Energie Steiermark sind essentiell für das Leben und

Arbeiten in unserem Land. Energie ist die Basis für das Funktionieren

unserer Gesellschaft und ihr Stellenwert steigt durch neue

Technologien stetig. Die Energie Steiermark ist für die

Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt. Ich danke den

hervorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der

Führungsriege der Energie Steiermark. Sie sorgen mit ihrem Einsatz

und ihrem Engagement dafür, dass die Steiermark für Unternehmen,

Bürgerinnen und Bürger ein Land mit Perspektiven ist."

