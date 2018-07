Am deutschen Anleihemarkt hat sich der Zinsanstieg zum Wochenstart fortgesetzt. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg bis zum Montagmittag auf 0,63 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit gut einem Monat. Auch in anderen Euroländern stiegen die Kapitalmarktzinsen weiter an. Der richtungweisende Euro-Bund-Future , der die Kursbewegung der Bundesanleihen beschreibt, fiel zuletzt um 0,12 Prozent auf 157,74 Punkte.

Die Renditeentwicklung knüpft an vergangene Woche an, als die Marktzinsen ebenfalls gestiegen waren. Auslöser dieser Entwicklung waren in erster Linie steigende Rohstoffpreise, die an den Märkten Erwartungen auf höhere Inflationsraten geweckt hatten. Als Ausgleich dafür fordern Anleger in aller Regel eine höhere Verzinsung. Dies lässt die Zinsen an den Märkten steigen. In den USA nähert sich der Zehnjahreszins der Marke von drei Prozent.

Neue Konjunkturdaten aus dem Euroraum unterstützten den Trend zu höheren Renditen. Der Einkaufsmanagerindex stabilisierte sich im April nach zwei deutlichen Rückgängen in den Monaten zuvor. Die Angst vor einem spürbaren Dämpfer der Euroraum-Konjunktur wurde dadurch etwas gemindert. Diese war ausgelöst worden durch zunehmend schwache Wirtschaftszahlen.

Im Nachmittagshandel steht in den USA das Pendant zum europäischen Einkaufsmanagerindex an. Der Kennzahl wird jedoch weniger Interesse entgegengebracht als dem alteingesessenen ISM-Index. Dieser wird jedoch erst Anfang Mai veröffentlicht./bgf/jkr/fba

